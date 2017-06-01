Dopo Tello e Salcedo la Fiorentina decide di non riscattare nemmeno De Maio. Tornerà all'Anderlecht
La rivoluzione della rosa di questa stagione sta prendendo forma. Sebastian De Maio torna in Belgio
A cura di Redazione Labaroviola
01 giugno 2017 13:27
Notizia di ieri, la Fiorentina non ha voluto esercitare il diritto di ricatto su Tello, che ha quindi fatto ritorno a Barcellona. Secondo quanto riportato dalla Nazione, è addio anche per Salcedo e De Maio che dopo il prestito farà ritorno all'Anderlecht. Queste scelte accompagneranno la rivoluzione in difesa, con gli ingressi ormai imminenti di Milenkovic e Vitor Hugo.