Dopo Tello e Salcedo la Fiorentina decide di non riscattare nemmeno De Maio. Tornerà all'Anderlecht

La rivoluzione della rosa di questa stagione sta prendendo forma. Sebastian De Maio torna in Belgio

Notizia di ieri, la Fiorentina non ha voluto esercitare il diritto di ricatto su Tello, che ha quindi fatto ritorno a Barcellona. Secondo quanto riportato dalla Nazione, è addio anche per Salcedo e De Maio che dopo il prestito farà ritorno all'Anderlecht. Queste scelte accompagneranno la rivoluzione in difesa, con gli ingressi ormai imminenti di Milenkovic e Vitor Hugo.