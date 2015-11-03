Notizie De Maio Fiorentina

Ricordate De Maio? "Cosa non ha funzionato a Firenze? Scelto da Corvino, scaricato da Sousa"
18 dicembre 2024 23:18
CdS Stadio: Moviola, Orsato "grazia" Mandragora e manca un ammonizione a De Maio. L'analisi degli espisodi incriminati
04 febbraio 2019 09:20
Sky Sport: De Maio ai saluti, il difensore è a un passo dal Bologna
19 giugno 2017 23:58
Dopo Tello e Salcedo la Fiorentina decide di non riscattare nemmeno De Maio. Tornerà all'Anderlecht
01 giugno 2017 13:27
Gazzetta dello Sport, la Fiorentina dopo aver chiuso tre colpi vuole Donsah del Bologna
01 giugno 2017 09:39
La Fiorentina boccia e non riscatta De Maio, da giugno potrebbe essere un nuovo giocatore del Bologna
20 maggio 2017 12:30
La Fiorentina non intende riscattare De Maio e nel suo futuro si fa largo l'ipotesi Bologna
18 maggio 2017 23:43
Corriere: senza Gonzalo difesa in tilt e Sousa boccia Salcedo-De Maio
26 gennaio 2017 10:26
PERCHÉ NO? DUE PROSSIME MOSSE PER LA FIORENTINA...
25 gennaio 2017 20:29
Ag. De Maio: "Si trova bene e spera nel riscatto, sta passando un anno strano. I dirigenti.."
23 gennaio 2017 16:12
De Maio: "Non sono contento perché non gioco, bilancio negativo. Quando Sousa mi chiamerà..."
11 novembre 2016 12:47
De Maio: "Voglio restare viola, sarebbe un bel regalo. Gasp..."
11 ottobre 2016 11:59
Verso il Chievo, Borja sarà in campo, Gonzalo in dubbio, pronto De Maio al centro della difesa
23 agosto 2016 11:39
UFFICIALE: De Maio è viola, prestito con riscatto. "Sono onorato"
18 agosto 2016 12:43
Il Ds dell'Anderlecht conferma, De Maio è della Fiorentina, ecco la formula. Svelato il motivo del suo clamoroso dietrofront
17 agosto 2016 12:04
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