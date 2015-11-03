Labaro Viola

Notizie De Maio Fiorentina

Ricordate De Maio? "Cosa non ha funzionato a Firenze? Scelto da Corvino, scaricato da Sousa"

18 dicembre 2024 23:18

CdS Stadio: Moviola, Orsato "grazia" Mandragora e manca un ammonizione a De Maio. L'analisi degli espisodi incriminati

04 febbraio 2019 09:20

Sky Sport: De Maio ai saluti, il difensore è a un passo dal Bologna

19 giugno 2017 23:58

Dopo Tello e Salcedo la Fiorentina decide di non riscattare nemmeno De Maio. Tornerà all'Anderlecht

01 giugno 2017 13:27

Gazzetta dello Sport, la Fiorentina dopo aver chiuso tre colpi vuole Donsah del Bologna

01 giugno 2017 09:39

La Fiorentina boccia e non riscatta De Maio, da giugno potrebbe essere un nuovo giocatore del Bologna

20 maggio 2017 12:30

La Fiorentina non intende riscattare De Maio e nel suo futuro si fa largo l'ipotesi Bologna

18 maggio 2017 23:43

Corriere: senza Gonzalo difesa in tilt e Sousa boccia Salcedo-De Maio

26 gennaio 2017 10:26

PERCHÉ NO? DUE PROSSIME MOSSE PER LA FIORENTINA...

25 gennaio 2017 20:29

Ag. De Maio: "Si trova bene e spera nel riscatto, sta passando un anno strano. I dirigenti.."

23 gennaio 2017 16:12

De Maio: "Non sono contento perché non gioco, bilancio negativo. Quando Sousa mi chiamerà..."

11 novembre 2016 12:47

De Maio: "Voglio restare viola, sarebbe un bel regalo. Gasp..."

11 ottobre 2016 11:59

Verso il Chievo, Borja sarà in campo, Gonzalo in dubbio, pronto De Maio al centro della difesa

23 agosto 2016 11:39

UFFICIALE: De Maio è viola, prestito con riscatto. "Sono onorato"

18 agosto 2016 12:43

Il Ds dell'Anderlecht conferma, De Maio è della Fiorentina, ecco la formula. Svelato il motivo del suo clamoroso dietrofront

17 agosto 2016 12:04

Archivio

Esplora l'archivio di De Maio

Sett. 51
Sett. 6
Sett. 25 Sett. 22 Sett. 20 Sett. 4
Sett. 45 Sett. 41 Sett. 34 Sett. 33