Corriere: senza Gonzalo difesa in tilt e Sousa boccia Salcedo-De Maio

Secondo il Corriere fiorentino oggi in edicola, la difesa della Fiorentina senza Gonzalo Rodriguez, pur acciaccato, finisce in tilt. Sousa non si fida di Salcedo e De Maio: anzi, per il quotidiano, i...

Secondo il Corriere fiorentino oggi in edicola, la difesa della Fiorentina senza Gonzalo Rodriguez, pur acciaccato, finisce in tilt. Sousa non si fida di Salcedo e De Maio: anzi, per il quotidiano, i due centrali sono stati ormai bocciati dal tecnico lusitano. Da qui l'esigenza di ricucire lo strappo con il capitano, perché ogni suo malanno costringe il mister ad inventare soluzioni creative in difesa (vedi Sanchez) pur di non schierare alcuni giocatori in cui non ripone fiducia.