Verso il Chievo, Borja sarà in campo, Gonzalo in dubbio, pronto De Maio al centro della difesa

Non arrivano ottime notizie dall'infermeria viola per Gonzalo Rodriguez

Non arrivano buone notizie dall’infermeria viola. Se contro la Juventus, Sousa ha dovuto rinunciare a Borja Valero, per la sfida di domenica al Franchi contro il Chievo Verona potrebbe non avere a disposizione Gonzalo Rodriguez. Ieri mattina il difensore viola, ha lasciato il centro sportivo poco prima dell’ora di pranzo per svolgere alcuni accertamenti clinici, dopo che durante la sfida contro la Juventus aveva accusato dei problemi muscolari. Questi hanno evidenziato una distrazione, senza rottura di fibre, del muscolo adduttore lungo destro. Una volta tornato al centro sportivo Gonzalo Rodriguez ha iniziato le terapie del caso. E’ chiaro che il giocatore per domenica sia in dubbio, ma farà di tutto per esserci.

Filtra ottimismo, poi, per il recupero di Borja Valero. Il centrocampista spagnolo prosegue con le terapie del caso alla caviglia destra e ci sono state conferme del suo miglioramento clinico. Intanto, oggi pomeriggio riprendono gli allenamenti della squadra viola. Squadra in campo al centro sportivo alle 18.30. Da domani, invece, e fino a sabato un allenamento al giorno e tutti di mattina con inizio alle 9.

Gianni Ceccarelli - La Nazione