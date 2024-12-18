Ricordate De Maio? "Cosa non ha funzionato a Firenze? Scelto da Corvino, scaricato da Sousa"

Il centrale francese attribuisce il suo scarso utilizzo alla mancata sinergia tra staff tecnico e dirigenza

Il difensore centrale del Mantova Sebastien De Maio ha rilasciato una lunga intervista a chiamarsibomber.com nella quale ha parlato anche della sua breve e non certo indimenticabile parentesi alla Fiorentina nella stagione 2016/2017:

"Perché a Firenze, ma non è mai scoccato il feeling con la viola? Credo che il motivo sia da ricondurre al fatto che sono stato scelto dal ds Corvino e non dall'allenatore Paulo Sousa che aveva deciso di puntare su altri giocatori. Evidentemente non ero nei suoi piani anche se penso di aver fatto bene quando ho giocato".

Per il centrale francese furono solo 6 le presenze collezionate quell'anno durante il prestito dall'Anderlecht. La Fiorentina finì il campionato all'ottavo posto con 60 punti.

Palladino: “Gioca Terracciano, Sottil influenzato. Beltran può giocare esterno. Ci manca un giocatore”

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