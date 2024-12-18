Palladino: "Gioca Terracciano, Sottil influenzato. Beltran può giocare esterno. Ci manca un giocatore"

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa alla vigilia della partita di Conference

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita della Fiorentina di Conference League, queste le sue parole:

"Domani gioca Terracciano titolare, sarà lui a partire dall'inizio domani. Sottil ha una forma influenzale, come Cataldi, sono rimasti a casa, lavorano al Viola Park. Il viaggio è stato faticoso, ci adattiamo a tutti, siamo pronti per questa partita.

Ho ritrovato un gruppo carico, sta bene, sono grandi professionisti, ho rivisto l'allenamento in cui non sono stato presente. Ho un grande staff che sa lavorare anche senza di me. Sappiamo che domani sarà una partita difficile, la squadra è motivata. Il sorriso di Bove ci dà grande serenità. La soluzione Gudmundsson-Beltran l'abbiamo preparata nella scorse settimane, Beltran può fare quel ruolo, lui si adatta, è un generoso, sa giocare a calcio, mi piace molto perchè posso dargli tanti ruoli

Il Vitoria Guimares sa giocare bene a calcio, abbiamo studiato la partita e siamo pronti ad affrontarla con grande motivazione. Ci vogliamo riscattare dopo la sconfitta di campionato, vogliamo fare punti anche perchè loro hanno fatto 1 punto in più rispetto a noi, noi vogliamo fare un'ottima prestazione contro una buona squadra in uno stadio in cui non è facile giocare.

La perdita di Bove ci ha fatto perdere un calciatore importante anche a livello numerico in una posizione in cui siamo mancanti, è un dato di fatto. Lui era molto duttile, poteva giocare ovunque e ci dava caratteristiche diverse. Non è facile trovare altre soluzioni ma ci sto provando, sia io che anche i calciatori. Sono sicuro che troveremo il modo di sostituirlo"

LE PAROLE DELL'AGENTE DI KAYODE SUL SUO FUTURO

https://www.labaroviola.com/ag-kayode-resta-alla-fiorentina-a-gennaio-le-voci-su-una-sua-cessione-sono-fantascienza/281467/