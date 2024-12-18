Ag. Kayode: "Resta alla Fiorentina a gennaio. Le voci su una sua cessione sono fantascienza"
Kayode sta giocando pochissimo in questa prima parte di stagione, la sua situazione alla Fiorentina spiegata dal suo procuratore
Andrea Ritorni, procuratore di Kayode, ha parlato a Radio Bruno della situazione del terzino destro della Fiorentina classe 2004, queste le sue parole:
Attualmente Dodo è in ottima forma, e Michael deve guadagnarsi il suo spazio. Quando l'allenatore lo chiama in causa, deve dare il massimo e farsi trovare pronto. È un ragazzo serio che lavora con grande impegno. Ha un bellissimo rapporto con Dodo e, sin dal primo giorno, ha apprezzato l'atteggiamento del compagno di reparto, che si è comportato come un mentore per lui. Mi piacerebbe vederli giocare insieme. Le indiscrezioni su una sua cessione a gennaio sono prive di fondamento, pura fantasia. Non c’è alcuna base per ipotizzare un trasferimento. Michael si trova bene in viola e, se ha raggiunto questo importante traguardo, è anche grazie alla Fiorentina ed a tutti i suoi allenatori. L’intenzione è quella di rimanere fino al termine della stagione. In ogni caso, il prezzo lo stabilisce sempre la Fiorentina, e per ora qualsiasi discorso è prematuro."
FAZZINI OBIETTIVO DELLA FIORENTINA? LE ULTIME
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