Il Ds dell'Anderlecht conferma, De Maio è della Fiorentina, ecco la formula. Svelato il motivo del suo clamoroso dietrofront

Oggi ci sarà la firma sul contratto, Corvino prende finalmente il primo difensore, arriva in prestito con diritto di riscatto

Dal Belgio confermano, Sebastian De Maio sarà il prossimo difensore della Fiorentina, a confermare la chiusura della trattativa è proprio il direttore sportivo dell’Anderlecht, Herman Van Holsbeeck, il quale ha svelato anche le motivazioni di questo clamoroso dietrofront del calciatore: “La moglie e il figlio non volevano trasferirsi a Bruxelles e hanno paura a vivere in questa citta dopo i recenti fatti di cronaca. Il giocatore firmerà oggi per la Fiorentina“. De Maio arriva a Firenze in prestito con diritto di riscatto dopo che l’Anderlecht aveva speso per lui 3,3 milioni di euro appena un mese fa per acquistarlo a titolo definitivo dal Genoa.