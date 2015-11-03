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Notizie Anderlecht Fiorentina

Dal Belgio: Barak voleva l'Anderlecht, proposto prestito con opzione. Ma la Fiorentina ha scelto il Kasimpasa

05 settembre 2024 09:28

Di Marzio rivela: "Sondaggio della Fiorentina per Stroeykens, trequartista dell'Anderlecht classe 2004"

21 giugno 2024 00:55

TMW, la Fiorentina ha messo gli occhi su Zeno Debast, difensore classe 2003. L'Anderlecht lo valuta 15 milioni

21 agosto 2023 22:06

La Nazione, l'Anderlecht torna alla carica per Kouamé. Anche la Cremonese sull'attaccante ivoriano

24 luglio 2022 19:41

Kouamè: "Non conosco il mio futuro, ma se potessi scegliere rimarrei all'Anderlecht"

23 maggio 2022 20:41

Kouame: "Sto benissimo in Belgio, ma non so quale sarà il mio futuro. Penso a finire bene la stagione"

04 aprile 2022 13:53

Kouamè si rilancia in Belgio, tante offerte per l'attaccante viola. Per adesso resta all'Anderlecht

20 gennaio 2022 15:00

Kouamè chiede alla Fiorentina: "Vorrei restare un anno in più all'Anderlecht, anche se fa freddo"

18 dicembre 2021 17:23

Stop Arnautovic, il Bologna piomba su Kouamè. Agenti a colloquio con l'Anderlecht

03 dicembre 2021 14:23

Kouamè, frecciata alla Fiorentina: "Doppietta all'esordio? Qui ho fiducia, il tecnico mi ha voluto"

13 settembre 2021 17:47

Kouamè parte con il botto, doppietta all'esordio dal primo minuto con l'Anderlecht

12 settembre 2021 17:45

Kouamè se ne va dalla Fiorentina, lo prende l’Anderlecht in prestito secco senza diritto di riscatto

17 agosto 2021 20:17

Ceccarini: "Kouamé a un passo dall'Anderlecht: si chiuderà per il prestito oneroso"

17 agosto 2021 12:55

Di Marzio: "Kouame si avvicina all'Anderlecht: contatti intensificati con la Fiorentina, prove di intesa"

16 agosto 2021 14:32

Nazione, Kouamè, duello Torino-Anderlecht: vuole continuità. Andrà in prestito?

06 luglio 2021 08:30

Di Marzio: “Kouamè in uscita dalla Fiorentina, piace all’Anderlecht ma manca l’affondo decisivo”

04 luglio 2021 09:14

Di Marzio: “Kouamè in uscita dalla Fiorentina, piace all’Anderlecht, si lavora per l’intesa”

03 luglio 2021 07:59

Dal Belgio, Pjaca ha deluso anche all'Anderlecht. Il club belga lo rispedisce di corsa alla Juventus

21 giugno 2020 17:41

Ufficiale: Pjaca è un nuovo calciatore dell'Anderlecht. La formula

31 gennaio 2020 21:14

La Fiorentina vuole Onyekuru dell'Anderlecht, ma la lista delle pretendenti è molto lunga

22 novembre 2017 13:03

Dal Belgio, la Fiorentina vuole Dendoncker ma l'Anderlecht chiede 30 milioni. Trattativa già arenata

04 agosto 2017 11:27

Dopo Tello e Salcedo la Fiorentina decide di non riscattare nemmeno De Maio. Tornerà all'Anderlecht

01 giugno 2017 13:27

Il Ds dell'Anderlecht conferma, De Maio è della Fiorentina, ecco la formula. Svelato il motivo del suo clamoroso dietrofront

17 agosto 2016 12:04

Praet dice si alla Fiorentina, ecco le cifre di un colpo che sarebbe importantissimo

19 aprile 2016 10:32

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