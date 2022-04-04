Kouame: "Sto benissimo in Belgio, ma non so quale sarà il mio futuro. Penso a finire bene la stagione"
Il giocatore di proprietà della Fiorentina Christian Kouame ha parlato del suo futuro che resta ancora incerto
A cura di Redazione Labaroviola
04 aprile 2022 13:53
L’attaccante di proprietà della Fiorentina, Christian Kouame, ha parlato ai meda belgi dopo aver segnato un gol e fornito un assist. Queste le sue parole:
“Mi sento molto bene all’Anderlecht ma davvero non lo so quale sarà il mio futuro. Voglio qualificarmi per i playoff 1, voglio vincere la finale di coppa, fare bene negli stessi play off e poi andare in vacanza. Solo allora ci penserò”.
https://www.labaroviola.com/sceneggiata-di-vlahovic-contro-linter-dambrosio-lo-sfiora-e-lui-si-butta-a-terra-con-le-mani-sulla-faccia/171394/