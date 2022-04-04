Kouame: "Sto benissimo in Belgio, ma non so quale sarà il mio futuro. Penso a finire bene la stagione"

Il giocatore di proprietà della Fiorentina Christian Kouame ha parlato del suo futuro che resta ancora incerto

L’attaccante di proprietà della Fiorentina, Christian Kouame, ha parlato ai meda belgi dopo aver segnato un gol e fornito un assist. Queste le sue parole:

“Mi sento molto bene all’Anderlecht ma davvero non lo so quale sarà il mio futuro. Voglio qualificarmi per i playoff 1, voglio vincere la finale di coppa, fare bene negli stessi play off e poi andare in vacanza. Solo allora ci penserò”.

LA SCENEGGIATA DI VLAHOVIC

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