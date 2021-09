Kouamè parte con il botto, doppietta all’esordio dal primo minuto con l’Anderlecht

Doppietta per Kouamè alla prima partita dal primo minuto con l’Anderlecht. Il giocatore di proprietà della Fiorentina, in prestito secco nella squadra belga, è partito con il botto. Nella vittoria per 7-2 contro il KV Mechelen, Kouamè si è dimostrato infallibile con la segnatura di due gol, uno al minuto 49 e il secondo gol al minuto 75. Insomma, il centravanti viola parte con il piede giusto.

