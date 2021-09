Commisso: “Tifosi atalantini contro Vlahovic? Si vergognino, i fiorentini non lo fanno”

“Contento per la vittoria – ha detto Rocco Commisso ai canali ufficiali della Fiorentina -. Ogni tanto dobbiamo vincere anche noi contro di loro. Due anni fa l’hanno fatto a Dalbert, oggi a Vlahovic, non mi è piaciuto. I tifosi si vergognino. I fiorentini non lo fanno, a loro chiedo di venire allo stadio, ne abbiamo bisogno. Terracciano un santo, ero terrorizzato ma è andata bene”.

