Stop Arnautovic, il Bologna piomba su Kouamè. Agenti a colloquio con l’Anderlecht

Christian Kouamè potrebbe tornare in Italia. Dopo l’infortunio di Marko Arnautovic, il Bologna è pronti ad andare alla ricerca di un attaccante da ingaggiare nel mercato di gennaio. Come riportato dall’edizione odierna de Il Resto del Carlino, fra i vari nomi, c’è da fare anche quello del centravanti Viola in prestito all’Anderlecht, trattato dal Bologna dopo la salvezza. Gli agenti del calciatore stanno parlando con l’Anderlecht per capire a quali condizioni i belgi possano farlo rientrare alla Fiorentina dal prestito, per trattarlo sul mercato italiano dopo i 5 gol segnati in 13 gare in questo inizio di stagione.

