Di Marzio rivela: “Sondaggio della Fiorentina per Stroeykens, trequartista dell’Anderlecht classe 2004”

La Fiorentina di Raffaele Palladino è alla ricerca di rinforzi per il presente e per il futuro. Il club viola ha effettuato un sondaggio per il trequartista classe 2004 di proprietà dell’Anderlecht Mario Stroeykens, ma al momento il giocatore non ha aperto in modo significativo al trasferimento. La Fiorentina sta monitorando Mario Stroeykens, trequartista classe 2004 di proprietà dell’Anderlecht.

Il club di Commisso ha effettuato un sondaggio per il giovane belga, ma per ora il giocatore non ha aperto al trasferimento in modo significativo. In questa stagione Stroeykens ha giocato 40 partite tra tutte le competizioni, riuscendo a segnare 6 reti e servendo 7 assist per i compagni. Il classe 2004 è un trequartista di piede destro, ma può giocare anche da mezzala o da esterno offensivo. Forte tecnicamente, ha grande qualità e creatività ma ha anche una buona fisicità. Stroeykens è legato all’Anderlecht con un contratto fino al 30 giugno 2026. Lo scrive Gianluca Di Marzio

LA NOTIZIA DE LA GAZZETTA