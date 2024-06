La Gazzetta: “La Fiorentina può pensare a Lindstrom, su di lui ci sono anche Marsiglia e Lione”

Il Napoli ha bisogno di cessioni per liberare posti in lista oltre che per fare cassa. E i colpi deludenti della scorsa estate potrebbero già salutare: il brasiliano Natan piace al Verona e potrebbe essere girato in prestito, mentre su Lindstrom c’è forte e concreto l’interesse del Lione, ma occhio anche al Marsiglia ora con l’arrivo di De Zerbi, grande estimatore del danese: il Napoli valuta o un prestito oneroso o una cessione definitiva, da almeno 25 milioni. In Italia, può pensarci la Fiorentina, che intanto segue con interesse anche l’evolversi della situazione di Gaetano, sul taccuino anche del Parma: Gaetano sarà valutato da Conte a Dimaro ma vuole giocare, i sei mesi a Cagliari gli hanno ridato entusiasmo e sicurezza e adesso vuole sentirsi al centro del progetto Napoli, altrimenti chiederà la cessione. Lo scrive La Gazzetta

LA FIORENTINA SOGNA DEPAY