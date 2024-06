Gazzetta: “Depay nel mirino della Fiorentina. Sarà il colpo a zero? Ostacolo ingaggio da 4 milioni”

Uno dei principali top svincolati europei entra nel mirino della Fiorentina. La grande occasione del mercato estivo si chiama Memphis Depay, attaccante che lascerà l’Atletico Madrid a parametro zero. Un attaccante duttile e con esperienza internazionale che in queste ore sta intrigando e non poco la società viola. La strada è ancora lunga e l’ingaggio (a Madrid guadagnava 4 milioni) molto alto spaventa e non poco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

