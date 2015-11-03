Notizie Depay Fiorentina

Depay in estate lo voleva la Fiorentina, ora il Corinthians può svincolarlo perchè non ha più soldi
13 ottobre 2024 22:52
Dopo le voci di Fiorentina, Depay sbarca in Brasile e sarà un nuovo giocatore del Corinthians
07 settembre 2024 19:04
La Gazzetta: "Depay proposto all'Inter, ma l'ingaggio è troppo alto. Berardi non adatto ai nerazzurri"
25 luglio 2024 14:09
Non solo la Fiorentina su Depay, Tuttosport: "C'è anche il Milan. Il calciatore chiede 5 milioni a stagione"
10 luglio 2024 14:00
Tuttosport, la Serie A mette gli occhi su Depay: ci sono Fiorentina, Roma e Milan
05 luglio 2024 15:30
Romano: "Depay si è svincolato dall'Atletico Madrid e sta prendendo in considerazione diverse proposte
30 giugno 2024 12:21
Gazzetta: “Lucca, Retegui, Kean ed il sogno Depay. Palladino però blocca Di Stefano”
25 giugno 2024 08:02
Pruzzo su Depay: "Nell'ultima partita con l'Olanda ha sbagliato di tutto. E' in una fase di stanca della carriera, andrei a cercare altri profili"
20 giugno 2024 15:06
Polverosi: "Depay sarebbe una bella occasione per la Fiorentina, è difficile prenderlo ma alzerebbe la qualità"
20 giugno 2024 14:20
De Santis: "Depay è un top player, averlo alla Fiorentina darebbe a Palladino tante soluzioni in mano"
20 giugno 2024 13:27
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