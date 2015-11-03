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Notizie Depay Fiorentina

Depay in estate lo voleva la Fiorentina, ora il Corinthians può svincolarlo perchè non ha più soldi

13 ottobre 2024 22:52

Dopo le voci di Fiorentina, Depay sbarca in Brasile e sarà un nuovo giocatore del Corinthians

07 settembre 2024 19:04

La Gazzetta: "Depay proposto all'Inter, ma l'ingaggio è troppo alto. Berardi non adatto ai nerazzurri"

25 luglio 2024 14:09

Non solo la Fiorentina su Depay, Tuttosport: "C'è anche il Milan. Il calciatore chiede 5 milioni a stagione"

10 luglio 2024 14:00

Tuttosport, la Serie A mette gli occhi su Depay: ci sono Fiorentina, Roma e Milan

05 luglio 2024 15:30

Romano: "Depay si è svincolato dall'Atletico Madrid e sta prendendo in considerazione diverse proposte

30 giugno 2024 12:21

Gazzetta: “Lucca, Retegui, Kean ed il sogno Depay. Palladino però blocca Di Stefano”

25 giugno 2024 08:02

Pruzzo su Depay: "Nell'ultima partita con l'Olanda ha sbagliato di tutto. E' in una fase di stanca della carriera, andrei a cercare altri profili"

20 giugno 2024 15:06

Polverosi: "Depay sarebbe una bella occasione per la Fiorentina, è difficile prenderlo ma alzerebbe la qualità"

20 giugno 2024 14:20

De Santis: "Depay è un top player, averlo alla Fiorentina darebbe a Palladino tante soluzioni in mano"

20 giugno 2024 13:27

Gazzetta: “Depay nel mirino della Fiorentina. Sarà il colpo a zero? Ostacolo ingaggio da 4 milioni”

20 giugno 2024 09:07

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