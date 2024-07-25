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La Gazzetta: "Depay proposto all'Inter, ma l'ingaggio è troppo alto. Berardi non adatto ai nerazzurri"

Depay e Berardi, ripetutamente accostati alla Fiorentina in questa finestra di mercato, sono entrati in orbita Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 luglio 2024 14:09
La Gazzetta: "Depay proposto all'Inter, ma l'ingaggio è troppo alto. Berardi non adatto ai nerazzurri" -
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Ore decisive per il mercato dei campioni d’Italia in carica. In uscita, l'esterno argentino Valentin Carboni lascerà l'Inter in prestito e non a titolo definitivo. Il club nerazzurro dalla partenza del talento classe 2005 non ricaverà i 30-35 milioni di euro sperati e quindi per l'arrivo di un altro attaccante alla corte di mister Inzaghi cambierà ogni scenario. Detto altrimenti: se la Beneamata vorrà aggiungere una punta al reparto avanzato, la dirigenza dovrà realizzare quest'operazione in prestito o a parametro zero come nel caso di Mehdi Taremi.

Per La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni all'Inter è stato proposto Memphis Depay, jolly offensivo recentemente svincolatosi dall'Atletico Madrid e accostato anche alla Fiorentina qualche settimana fa. Il giocatore sarebbe un nome gradito, ma i suoi 5 milioni di euro netti d'ingaggio richiesti sono alti. Troppo. La strada insomma è tutt'altro che spianata, ma questa è una pista da tenere in considerazione, anche se in secondo piano. "Solo se l’Inter dovesse essere riuscita a fare spazio in attacco tra 15 giorni, e contemporaneamente il giocatore non avesse trovato l’accordo con altri club (c’è il Galatasaray in pressing), l’affare potrebbe aprirsi concretamente", scrive nello specifico la rosea sull'ex Atletico Madrid, Barcellona e Olympique Lione.

Per quanto riguarda l'esterno del Sassuolo Berardi, invece, si legge che è stato un’opportunità che la società nerazzurra ha valutato, ma il giocatore non è considerato adatto per il modulo di Inzaghi. Lo riporta TMW.

A CENTROCAMPO SPUNTA MCKENNIE

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