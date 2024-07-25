La Gazzetta: "Depay proposto all'Inter, ma l'ingaggio è troppo alto. Berardi non adatto ai nerazzurri"

Depay e Berardi, ripetutamente accostati alla Fiorentina in questa finestra di mercato, sono entrati in orbita Inter

Ore decisive per il mercato dei campioni d’Italia in carica. In uscita, l'esterno argentino Valentin Carboni lascerà l'Inter in prestito e non a titolo definitivo. Il club nerazzurro dalla partenza del talento classe 2005 non ricaverà i 30-35 milioni di euro sperati e quindi per l'arrivo di un altro attaccante alla corte di mister Inzaghi cambierà ogni scenario. Detto altrimenti: se la Beneamata vorrà aggiungere una punta al reparto avanzato, la dirigenza dovrà realizzare quest'operazione in prestito o a parametro zero come nel caso di Mehdi Taremi.

Per La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni all'Inter è stato proposto Memphis Depay, jolly offensivo recentemente svincolatosi dall'Atletico Madrid e accostato anche alla Fiorentina qualche settimana fa. Il giocatore sarebbe un nome gradito, ma i suoi 5 milioni di euro netti d'ingaggio richiesti sono alti. Troppo. La strada insomma è tutt'altro che spianata, ma questa è una pista da tenere in considerazione, anche se in secondo piano. "Solo se l’Inter dovesse essere riuscita a fare spazio in attacco tra 15 giorni, e contemporaneamente il giocatore non avesse trovato l’accordo con altri club (c’è il Galatasaray in pressing), l’affare potrebbe aprirsi concretamente", scrive nello specifico la rosea sull'ex Atletico Madrid, Barcellona e Olympique Lione.

Per quanto riguarda l'esterno del Sassuolo Berardi, invece, si legge che è stato un’opportunità che la società nerazzurra ha valutato, ma il giocatore non è considerato adatto per il modulo di Inzaghi. Lo riporta TMW.

A CENTROCAMPO SPUNTA MCKENNIE

https://www.labaroviola.com/tmw-fiorentina-in-cerca-di-centrocampisti-chieste-informazioni-per-mckennie-alla-juve/261902/