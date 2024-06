Romano: “Depay si è svincolato dall’Atletico Madrid e sta prendendo in considerazione diverse proposte

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato sul proprio profilo X della situaione di Memphis Depay, giocatore accostato anche alla Fiorentina, che oggi si è svincolato ufficialmente dall’Atletico Madrid, queste le parole. “Depay lascia l’Atletico Madrid da svincolato e sta considerando le varie proposte arrivate”

🚨🔴⚪️ Official, confirmed. Memphis Depay and Mario Hermoso both leave Atlético Madrid as free agents.

Depay and Hermoso are considering proposals while Gabriel Paulista already signed for Besiktas. pic.twitter.com/PbD08FpxBH

