Non solo la Fiorentina su Depay, Tuttosport: "C'è anche il Milan. Il calciatore chiede 5 milioni a stagione"

Non solo la Fiorentina è sulle orme di Memphis Depay. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, sarebbe tornato di moda il nome del centravanti olandese per l’attacco del Milan. Oltre a M...

Non solo la Fiorentina è sulle orme di Memphis Depay. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, sarebbe tornato di moda il nome del centravanti olandese per l’attacco del Milan. Oltre a Morata, il Diavolo potrebbe mettere a segno un altro colpo per il reparto offensivo. Essendo svincolato non c’è alcun problema per quanto riguarda il cartellino. Qualche difficoltà in più si potrebbe avere invece per quanto concerne l’ingaggio (l’olandese chiede 5 milioni di euro per 2-3 anni) e il bonus alla firma.

DALL’INGHILTERRA RIVELANO: “LO UNITED HA AVVISATO AMRABAT CHE NON SARÀ RISCATTATO. TORNA ALLA FIORENTINA”

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