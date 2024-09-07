Dopo le voci di Fiorentina, Depay sbarca in Brasile e sarà un nuovo giocatore del Corinthians

Il talento olandese ha trovato la sua nuova squadra e ripartirà dalla massima serie brasiliana con un contratto fino al 2026

Come riportato da Sport Mediaset, Memphis Depay che, durante il mercato estivo era stato una suggestione per la Fiorentina senza mai approfondire una trattativa, ha trovato la sua prossima squadra dopo essere rimasto svincolato dall'Atletico Madrid. Infatti il fantasista olandese si è accasato con i brasiliani del Corinthians con i quali ha firmato un contratto fino al 30 Dicembre 2026 incassando una cifra vicina agli 11 milioni di euro.

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