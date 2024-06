Pruzzo su Depay: “Nell’ultima partita con l’Olanda ha sbagliato di tutto. E’ in una fase di stanca della carriera, andrei a cercare altri profili”

Roberto Pruzzo, ex attaccante anche della Fiorentina, a Lady Radio parla dell’attacco viola che verrà, toccando anche vari argomenti in casa gigliata: “Nel calcio serve sognare poco e essere concreti. Depay nell’ultima partita dell’Olanda ha sbagliato di tutto di più, ma in generale parliamo di un calciatore importante e che guadagna molti soldi. È in una fase di stanca della carriera, i soldi li ha fatti di sicuro, le motivazioni son quelle che sono. Andrei a cercare altri profili, che possano essere motivati a crescere con la Fiorentina. Non mi sembra il giocatore giusto”.

“Sarei curioso di sapere le idee di Palladino sulla rosa viola, per poi capire i movimenti sul mercato. Non so se sia nelle condizioni di battere i pugni sul tavolo per il mercato, penso i calciatori a disposizione saranno valutati attentamente. A centrocampo è d’obbligo intervenire, in attacco lo stesso, mi sembra scontato. Credo che Bonaventura e Castrovilli siano due buoni giocatori, bisognerà che la società faccia le giuste valutazioni, uno dei due può tornare comodo e Palladino che sicuramente avrà una preferenza”.