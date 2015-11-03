Notizie Roberto Pruzzo Fiorentina

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Pruzzo durissimo: "Vanoli è l'allenatore ideale per la mediocrità in cui oggi si trova la Fiorentina"
09 marzo 2026 14:27
Pruzzo su Depay: "Nell'ultima partita con l'Olanda ha sbagliato di tutto. E' in una fase di stanca della carriera, andrei a cercare altri profili"
20 giugno 2024 15:06
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