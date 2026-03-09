9 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:20

Pruzzo durissimo: “Vanoli è l’allenatore ideale per la mediocrità in cui oggi si trova la Fiorentina”

Pruzzo durissimo: “Vanoli è l’allenatore ideale per la mediocrità in cui oggi si trova la Fiorentina”

9 Marzo · 14:27

Le parole di Roberto Pruzzo dopo lo 0-0 tra Fiorentina e Parma: critiche all’allenatore Vanoli e analisi del momento viola.

Dopo lo 0-0 interno contro il Parma, risultato che ha lasciato parecchi interrogativi sull’attuale momento della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio l’ex attaccante viola Roberto Pruzzo.
Pruzzo non ha nascosto le sue perplessità sulla situazione della squadra e sul lavoro dell’allenatore Vanoli “Se dopo una situazione del genere non cambi allenatore – ha dichiarato Pruzzo – significa che l’obiettivo è soltanto arrivare fino alla fine della stagione sperando che le altre continuino a sbagliare e che magari tu riesca a pescare qualche jolly. Questa squadra però non mostra idee né guizzi. Vanoli è l’allenatore ideale per la mediocrità in cui oggi si trova la Fiorentina”.
Pruzzo ha parlato anche di uno dei giocatori più discussi della rosa, Piccoli: “È stato pagato tantissimo e adesso, quando la situazione si è complicata, sembra accusare il peso di un investimento così importante”.

