Stanotte l’esordio dell’Argentina in Copa America, Nico Gonzalez sarà titolare con Messi e Lautaro

I campioni in carica dell’Argentina aprono l’edizione 2024 della Copa America negli Stati Uniti. L’Albiceleste sfida il Canada, all’esordio assoluto nella competizione. L’obiettivo dei sudamericani è calare il bis – dopo il successo nell’ultima edizione nel 2021 -, visto che potrebbe essere l’ultima manifestazione internazionale a cui prenderà parte Lionel Messi. Di contro, i nordamericani proveranno a essere la scheggia impazzita di un Gruppo A che comprende anche Cile e Perù.

Partita: Argentina-Canada

Data: lunedì’ 21 giugno 2024

Orario: 02.00

Canale TV: Sportitalia

Streaming: Sportitalia, MOLA

La partita tra Argentina-Canada, in programma per la prima giornata della fase a gironi di Copa America, si giocherà nella notte tra giovedì 20 giugno e venerdì 21 giugno alle ore 2 italiane. Per quanto riguarda la copertura televisiva in tv e in streaming, sarà possibile seguire la gara in diretta e in chiaro su Sportitalia. Trasmetterà la Copa America anche MOLA Tv, previo abbonamento. Per godersi tutte le gare della rassegna in scena negli Stati Uniti sul piccolo schermo basta scaricare l’app della piattaforma sulla propria smart tv abilitata al servizio. In alternativa, potrà essere installata su dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet oppure seguire il match sul sito ufficiale di MOLA. La gara potrà essere vista in streaming gratuitamente sull’app di Sportitalia oppure sul sito dell’emittente.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Acuña; Enzo Fernandez, Mac Allister, De Paul; Messi, Lautaro Martinez, Nico Gonzalez. Ct: Scaloni

Canada (4-4-2):St. Clair; Laryea, Miller, Cornelius, Davies; Buchanan, Eustaquio, Koné, Hoilett; David, Larin. Ct: Marsch

LA GAZZETTA DELLO SPORT SCRIVE: “DEPAY IDEA PER LA FIORENTINA”