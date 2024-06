Polverosi: “Depay sarebbe una bella occasione per la Fiorentina, è difficile prenderlo ma alzerebbe la qualità”

Il giornalista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio della voce uscita oggi su Depay: “Non so da dove sia uscita la notizia sono sincero, ma magari arrivasse. Sarebbe un giocatore forte che arriva da noi e alza molto il nostro livello tecnico, ne avremmo bisogno davvero. Adesso non è nel miglior momento della carriera però parliamo sempre di un giocatore giovane che ha fatto la Champions ed è la punta della nazionale olandese. Non penso sia facile prenderlo perché può ambire a squadre più forti, mi auguro arrivi perché è superiore a tutti i nostri ed a tutti i nomi che ci hanno accostato. Lo vedrei bene con Nico ed una punta come Lucca in attacco.”