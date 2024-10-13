Depay in estate lo voleva la Fiorentina, ora il Corinthians può svincolarlo perchè non ha più soldi

Depay dopo aver fatto un buon europeo con la maglia della Nazionale Olandese, è andato in Brasile a parametro zero. Ma adesso...

Il prosieguo dell’avventura di Memphis Depay con il Corinthians potrebbe essere a forte a rischio. Il calciatore si è trasferito in estate al club brasiliano a parametro zero, prima di fare questa scelta il calciatore olandese era stato accostato anche alla Fiorentina che si era interessata a lui, prima di decidere di puntare su Kean e su Beltran e Kouamè per il reparto offensivo.

Secondo quanto riporta il portale brasiliano UOL Esporte, il club è alle prese con la vicenda relativa alla possibile risoluzione contrattuale con l’attuale main sponsor, il portale di scommesse “Esportes da Sorte” che non figura tra i marchi autorizzati in Brasile.

Al momento le parti in causa e i rispettivi legali stanno cercando di capire le possibili evoluzioni della vicenda che potrebbe avere ripercussioni importanti anche sul futuro di Depay. L’attaccante olandese, svincolato dopo la fine del contratto con l’Atletico Madrid, si è trasferito al Corinthians lo scorso 10 settembre, firmando un contratto fino al 31 dicembre 2026.

Secondo quanto riporta UOL Esporte, proprio lo sponsor "Esportes da Sorte" avrebbe garantito al club un importante contributo utile proprio per pagare il ricco stipendio di Depay. Sostegno economico che potrebbe venire a mancare in caso di risoluzione obbligata dell’accordo, con il Corinthians che a quel punto potrebbe avere difficoltà a garantire lo stipendio concordato solo un mese fa con l’attaccante.

Sempre secondo le informazioni di UOL Esporte, il club brasiliano si sentirebbe comunque tutelato dagli accordi siglati al momento della sottoscrizione della sponsorizzazione, che dovrebbero prevedere anche il pagamento di ricche penali in caso di cessazione anticipata dell’accordo. Nel suo primo mese al Corinthians, Depay non è ancora riuscito a trovare il gol. Per il 30enne attaccante olandese, alla ricerca ancora della forma migliore, solo tre presenze e un assist in campionato e 1 presenze con un assist in Copa Sudamericana.

DOVEVA ESSERE LA SUA STAGIONE MA PER ORA SOTTIL NON GIOCA MAI...

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