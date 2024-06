De Santis: “Depay è un top player, averlo alla Fiorentina darebbe a Palladino tante soluzioni in mano”

A Lady Radio ha parlato il procuratore Lorenzo De Santis che ha analizzato la situazione Depay e tutto il mercato viola: “Depay è un grande giocatore, è forte e sarebbe un grande colpo per la Fiorentina. Credo che sarà un nome caldo del mercato e in tanti lo cercheranno perché ha buoni numeri e ottime qualità. Non è vecchio, è un giocatore nel pieno della carriera quindi avrà tante offerte. Non penso sia difficile per una questione di ingaggio perché più o meno è uno stipendio alla Ribery per capirsi, credo che aspetti squadre che fanno la Champions ecco, questo può essere un problema. Sarebbe uno che segna e fa segnare ed è quello che serve alla Fiorentina come il pane ed in più aiuterebbe l’allenatore perchè darebbe a Palladino tante soluzioni in mano.”