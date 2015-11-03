Notizie Lindstrom Fiorentina

Gazzetta: "Lindstrom verso la Premier". L'esterno del Napoli era stato accostato anche alla Fiorentina
15 luglio 2024 13:51
Gazzetta: "Vranckx, si tratta, ballano 2 milioni con il Wolfsburg. Lindstrom piace ma decide Conte"
21 giugno 2024 09:44
De Maggio: "Palladino vuole Lindstrom alla Fiorentina, ma il Napoli non lo cede a titolo definitivo"
20 giugno 2024 16:55
La Gazzetta: "La Fiorentina può pensare a Lindstrom, su di lui ci sono anche Marsiglia e Lione"
20 giugno 2024 12:55
Napoli, tanti dubbi in vista della Fiorentina: guai fisici per Osimhen, Zielinski, Lindstrom e Mario Rui
14 maggio 2024 16:03
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