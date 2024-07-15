Gazzetta: "Lindstrom verso la Premier". L'esterno del Napoli era stato accostato anche alla Fiorentina
L'esterno del Napoli Lindstrom potrebbe lasciare l'Italia. Su di lui Aston Villa ed Everton, la Gazzetta lo aveva accostato alla Fiorentina
L'eventuale assalto del Napoli a Mason Greenwood dipenderà dalla cessione di Jesper Lindstrom. A fare il punto, l'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport': il calciatore danese è finito nel mirino di diversi club di Premier League, in particolar modo Aston Villa ed Everton. Il Napoli, dal canto suo, s'è detto disponibile a venderlo ma non a svenderlo: dovesse arrivare un'offerta da trenta milioni di euro, il club partenopeo darebbe il via alla cessione e dirotterebbe quei soldi su Mason Greenwood del Manchester United. Lo riporta TMW.
Nelle scorse settimane, la redazione di Labaro Viola aveva riportato l'interessamento della Fiorentina per il calciatore in forza al Napoli, rivelato proprio dalla Gazzetta dello Sport. Di seguito l'articolo in questione:
LA FIORENTINA INTERESSATA A LINDSTROM
https://www.labaroviola.com/gazzetta-vranckx-si-tratta-ballano-2-milioni-con-il-wolfsburg-lindstrom-piace-ma-decide-conte/257934/