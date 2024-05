Napoli, tanti dubbi in vista della Fiorentina: guai fisici per Osimhen, Zielinski, Lindstrom e Mario Rui

Il Napoli si prepara ad affrontare la Fiorentina per il match di venerdì 17 maggio, che si giocherà al Franchi alle 20:45. I partenopei, dopo la sconfitta subita contro il Bologna al Maradona, dovranno fare i conti anche con alcuni casi di infortunio. C’è apprensione per Osimhen, alle prese con un affaticamento muscolare: l’attaccante nigeriano non ha lavorato con i compagni, sottoponendosi alle terapie. Preoccupano anche le condizioni di Lindstrom e di Zielinski, lavoro personalizzato per entrambi nella seduta di allenamento odierna. Lavoro in palestra per Mario Rui, mentre Mazzocchi si è allenato regolarmente con i compagni. Il report ufficiale del club partenopeo:

“Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma venerdì allo Stadio Franchi per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e circuito di forza.

Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Lindstrom e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Palestra per Mario Rui. Osimhen ha fatto terapie. Mazzocchi si è allenato in gruppo”.

