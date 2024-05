La prossima Serie A potrebbe avere 10 club di proprietà straniere. Parma e Como infoltiscono il numero

Non solo la Fiorentina in questa speciale classifica di proprietà straniere. Dopo la promozione di Parma e Como anche il Venezia o il Palermo sperano di arrivare in Serie A, infoltendo così le proprietà estere che in queste ultime stagioni stanno crescendo sempre di più nel nostro campionato. Se dovesse salire uno dei due club di Serie B, grazie ai playoff, allora aumenterebbe a 10 il numero di club “stranieri” nella massima serie. Dopo la viola, le società attualmente guidate da Presidenti stranieri in Serie A sono: Roma, Parma, Genoa, Como, Inter, Milan, Atalanta, Bologna. Potrebbero essere promosse Venezia o Palermo.