Fiorentina da record. Nelle prossime settimane supererà l’Inter per partite disputate negli ultimi due anni

Tra i tanti primati viola che la Fiorentina di Vincenzo Italiano sta stabilendo (e ha già stabilito) nelle ultime due stagioni c’é anche quello delle gare ufficiali disputate in due annate consecutive, attualmente ben 114. Nessun’altra squadra italiana sta sostenendo un simile ritmo. Gli impegni settimanali e mensili, dall’agosto 2022 sono veramente tantissimi. Contro il Monza la formazione viola ha disputato la 54° partita stagionale. Nelle prossime settimane la squadra gigliata supererà il record assoluto di gare ufficiali giocate da una squadra italiana in due stagioni, detenuto attualmente dall’Inter. Subito dopo la formazione viola troviamo la Roma con 105 partite disputate, poi i nerazzurri con 104 gare giocate e per finire questa speciale classifica troviamo il Milan (102) e la Lazio (98).