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Notizie Zielinski Fiorentina

Sintomi influenzali per Zielinski: non si è allenato in gruppo. Ma c'è ottimismo in vista della Fiorentina

04 febbraio 2025 14:30

Zielinski: "Vedere Bove a terra è stato un incubo. Avevo i brividi e mi veniva da piangere"

22 dicembre 2024 14:50

Zielinski avverte l'Inter: "Contro la Fiorentina sarà molto difficile, è una squadra fortissima"

27 novembre 2024 13:45

Di Marzio conferma: "Osimhen e Zielinski non hanno recuperato e salteranno Fiorentina-Napoli"

16 maggio 2024 13:17

Napoli, tanti dubbi in vista della Fiorentina: guai fisici per Osimhen, Zielinski, Lindstrom e Mario Rui

14 maggio 2024 16:03

Qui Napoli, Mazzarri sorride: recuperati Zielinski e Cajuste per la Fiorentina. Differenziato per Demme

17 gennaio 2024 19:25

Buona notizia per il Napoli, Mazzarri recupera Zielinski contro la Fiorentina. Ci sarà dopo l'infortunio

15 gennaio 2024 15:38

Affaticamento muscolare per Zielinski: out con la Salernitana. Salterà la Supercoppa contro la Fiorentina?

13 gennaio 2024 14:15

Tegola Napoli, Zielinski è positivo, giovedi ha giocato tutta la partita contro la Juventus

08 gennaio 2022 22:41

Gattuso: "Non è stata una partita facile. Fiorentina poco cattiva: la differenza l'ha fatta il cinismo"

17 gennaio 2021 15:00

Al 44' il Napoli chiude i conti al Maradona. Zielinski firma il 4-0, Fiorentina al tappeto

17 gennaio 2021 13:16

Zurkowski: "Dragowski mi ha parlato molto bene dell'Empoli. Spero di ripercorrere le gesta di Zielinski"

06 febbraio 2020 17:50

Corriere del Mezzogiorno: le compagne dei calciatori in fuga da Napoli dopo gli ultimi furti

12 novembre 2019 13:16

Ancora tensione a Napoli, danneggiata l'auto della moglie del polacco Zielinsky a Varcaturo

11 novembre 2019 11:07

PROBABILI FORMAZIONI: INSIGNE NON CE LA FA, SARRI SCEGLIE ZIELINSKI. MARIO RUI A SINISTRA...

10 dicembre 2017 12:04

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