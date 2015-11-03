Notizie Zielinski Fiorentina

Sintomi influenzali per Zielinski: non si è allenato in gruppo. Ma c'è ottimismo in vista della Fiorentina
04 febbraio 2025 14:30
Zielinski: "Vedere Bove a terra è stato un incubo. Avevo i brividi e mi veniva da piangere"
22 dicembre 2024 14:50
Zielinski avverte l'Inter: "Contro la Fiorentina sarà molto difficile, è una squadra fortissima"
27 novembre 2024 13:45
Di Marzio conferma: "Osimhen e Zielinski non hanno recuperato e salteranno Fiorentina-Napoli"
16 maggio 2024 13:17
Napoli, tanti dubbi in vista della Fiorentina: guai fisici per Osimhen, Zielinski, Lindstrom e Mario Rui
14 maggio 2024 16:03
Qui Napoli, Mazzarri sorride: recuperati Zielinski e Cajuste per la Fiorentina. Differenziato per Demme
17 gennaio 2024 19:25
Buona notizia per il Napoli, Mazzarri recupera Zielinski contro la Fiorentina. Ci sarà dopo l'infortunio
15 gennaio 2024 15:38
Affaticamento muscolare per Zielinski: out con la Salernitana. Salterà la Supercoppa contro la Fiorentina?
13 gennaio 2024 14:15
Tegola Napoli, Zielinski è positivo, giovedi ha giocato tutta la partita contro la Juventus
08 gennaio 2022 22:41
Gattuso: "Non è stata una partita facile. Fiorentina poco cattiva: la differenza l'ha fatta il cinismo"
17 gennaio 2021 15:00
Al 44' il Napoli chiude i conti al Maradona. Zielinski firma il 4-0, Fiorentina al tappeto
17 gennaio 2021 13:16
Zurkowski: "Dragowski mi ha parlato molto bene dell'Empoli. Spero di ripercorrere le gesta di Zielinski"
06 febbraio 2020 17:50
Corriere del Mezzogiorno: le compagne dei calciatori in fuga da Napoli dopo gli ultimi furti
12 novembre 2019 13:16
Ancora tensione a Napoli, danneggiata l'auto della moglie del polacco Zielinsky a Varcaturo
11 novembre 2019 11:07
PROBABILI FORMAZIONI: INSIGNE NON CE LA FA, SARRI SCEGLIE ZIELINSKI. MARIO RUI A SINISTRA...
10 dicembre 2017 12:04
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