Zielinski: "Vedere Bove a terra è stato un incubo. Avevo i brividi e mi veniva da piangere"

Al QS de La Nazione ha parlato il centrocampista dell'Inter, Piotr Zielinski, tornando in breve anche sul malore accusato da Edoardo Bove durante il match tra la Fiorentina e i nerazzurri. Queste le s...

Al QS de La Nazione ha parlato il centrocampista dell'Inter, Piotr Zielinski, tornando in breve anche sul malore accusato da Edoardo Bove durante il match tra la Fiorentina e i nerazzurri. Queste le sue parole sul momento di paura vissuto al Franchi: “E' stato un incubo, non era mai successo davanti ai miei occhi. Avevo i brividi e mi veniva da piangere, grazie a Dio ora sta bene. Calendari troppo fitti? Sì, potrebbero essere rivisti. La verità è che conta solo il business e a volte a rimetterci è la salute dei calciatori".

CORRIERE DELLO SPORT, LA FIORENTINA VUOLE RISCATTARE IN ANTICIPO GOSENS: POSSIBILE PICCOLO SCONTO

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-la-fiorentina-vuole-riscattare-in-anticipo-gosens-possibile-piccolo-sconto/281885/