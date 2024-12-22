Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole riscattare in anticipo Gosens: possibile piccolo sconto

La Fiorentina vuole anticipare il riscatto di Robin Gosens, impressionata dalle sue ottime prestazioni. La società ha già contattato il procuratore del terzino tedesco per manifestare l’intenzione di...

La Fiorentina vuole anticipare il riscatto di Robin Gosens, impressionata dalle sue ottime prestazioni. La società ha già contattato il procuratore del terzino tedesco per manifestare l’intenzione di acquistarlo definitivamente e prevede un incontro dopo le festività natalizie per definire l’operazione, possibilmente negoziando un piccolo sconto. Gosens è arrivato in estate dall’Union Berlino con un prestito oneroso da 500mila euro e un obbligo di riscatto fissato a 7,5 milioni, attivabile se raggiunge il 60% delle presenze stagionali o se la Fiorentina si qualifica in Champions League o Europa League (escludendo la Conference).

Tuttavia, la dirigenza e l’allenatore Raffaele Palladino vogliono accelerare i tempi per garantirgli maggiore serenità e continuità sul campo, soprattutto in un momento in cui la fascia sinistra è sotto osservazione per le situazioni di mercato riguardanti Biraghi e Parisi. La strategia punta a dare stabilità e confermare Gosens come elemento chiave della squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LA GAZZETTA NON HA DUBBI: “LA CRISI DELLA FIORENTINA NASCE DAL DIGIUNO DI KEAN, NON SEGNA DA NOVEMBRE”

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