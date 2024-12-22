La Gazzetta non ha dubbi: "La crisi della Fiorentina nasce dal digiuno di Kean, non segna da Novembre"

La Fiorentina nelle ultime partite ha vinto solo contro il Cagliari in casa e secondo la Gazzetta la squadra viola paga il momento di Kean

Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sta vivendo un periodo difficile in campionato, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva, dove gli attaccanti faticano a trovare il gol. Nel mese di dicembre, l'unica rete è stata segnata dal centrocampista Cataldi contro il Cagliari. Moise Kean, miglior realizzatore stagionale, non segna dal 24 novembre, mentre Gudmundsson, Beltran e Colpani non trovano la via della rete da settimane. Kouame, Ikoné e Sottil sono ancora a digiuno in Serie A, sebbene quest'ultimo stia mostrando progressi nelle coppe grazie a prestazioni sempre più convincenti. La squadra di Palladino punta su nuove soluzioni tattiche e sul contributo dei singoli per risalire la china e ritrovare efficacia in zona gol.

LA FIORENTINA ASPETTA VALENTINI, SI GIOCA IL POSTO CON RANIERI

https://www.labaroviola.com/valentini-si-mettera-subito-a-disposizione-di-palladino-si-giochera-il-posto-da-titolare-con-ranieri/281866/