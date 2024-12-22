Valentini si metterà subito a disposizione di Palladino, si giocherà il posto da titolare con Ranieri

Nicolas Valentini è pronto a iniziare finalmente la sua avventura alla Fiorentina: il centrale, separato in casa del Boca Juniors da oltre un anno in virtù del mancato rinnovo, è ormai da questa estat...

Nicolas Valentini è pronto a iniziare finalmente la sua avventura alla Fiorentina: il centrale, separato in casa del Boca Juniors da oltre un anno in virtù del mancato rinnovo, è ormai da questa estate a tutti gli effetti un giocatore viola ma solo al termine del suo accordo con gli Xeneizes (il 31 dicembre), potrà portare a termine da svincolato il suo matrimonio coi viola. Valentini, mancino classe 2001, arriverà a Firenze tra il 27 e il 29 dicembre e si metterà subito a disposizione di Palladino, che vede l’argentino come l’alter ego perfetto di Ranieri.

Difficile pensare però che il giocatore possa scendere in campo a stretto giro: oltre a un naturale periodo di ambientamento (come già accaduto per Moreno), a Valentini dovrà essere concessa anche una fase suppletiva di lavoro sul campo per riprendere il ritmo gara. Nonostante il giocatore - prima con un preparatore personale e poi di nuovo con il Boca (pur da fuori rosa) - si sia sempre tenuto in forma, l’ultima gara ufficiale da lui giocata risale allo scorso 10 aprile: otto mesi e mezzo fa. Lo scrive La Nazione

LE ULTIME DAL VIOLA PARK VERSO L'UDINESE

https://www.labaroviola.com/la-nazione-scrive-beltran-non-giochera-contro-ludinese-al-suo-posto-e-pronto-sottil-kayode-ce/281860/