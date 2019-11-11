Ancora tensione a Napoli, danneggiata l'auto della moglie del polacco Zielinsky a Varcaturo

(Ansa) - Quarantotto ore dopo l'intrusione in casa di Allan, è avvenuto altro episodio di criminalità ai danni di un giocatore del Napoli: come riporta La Repubblica. Ieri mattina hanno danneggiato l'...

(Ansa) - Quarantotto ore dopo l'intrusione in casa di Allan, è avvenuto altro episodio di criminalità ai danni di un giocatore del Napoli: come riporta La Repubblica. Ieri mattina hanno danneggiato l'auto del centrocampista e trequartista polacco Piotr Zielinski, portando via lo stereo e il navigatore, dopo aver infranto il finestrino dal lato passeggero. Ad accorgersi dell'effrazione è stata la moglie del calciatore, Laura, che era uscita con una Smart per andare a passeggio con il cane della coppia sulla spiaggia di Varcaturo, poco distante dalla loro abitazione. Al termine della passeggiata - tornando verso l'auto - la brutta sorpresa per la signora che, impaurita, è stata raggiunta subito dal marito. Allo stato attuale non risulta sia stata formulata la denuncia dell'episodio alle forze dell'ordine.