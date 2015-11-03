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Notizie Allan Fiorentina

Martorelli. "Chiesa? Nessuno può dare a Commisso 70 milioni. Spalletti darebbe una forte impronta"

16 luglio 2020 21:00

Paganini: "Bonaventura, Napoli e Fiorentina su di lui. Azzurri vogliono anche Castrovilli.."

25 marzo 2020 19:23

La Fiorentina ha rotto ancor di più lo spogliatoio del Napoli, Allan ripreso dai compagni, e lui si dice infortunato

21 gennaio 2020 14:53

Moviola CorSport, rimangono tanti dubbi sulla mano in area di Allan

19 gennaio 2020 10:53

Moviola Gazzetta, giusto non concedere il rigore su mani di Allan. Per Demme c'era il secondo giallo, graziato

19 gennaio 2020 10:42

Corriere del Mezzogiorno: le compagne dei calciatori in fuga da Napoli dopo gli ultimi furti

12 novembre 2019 13:16

Ancora tensione a Napoli, danneggiata l'auto della moglie del polacco Zielinsky a Varcaturo

11 novembre 2019 11:07

Lady Allan sbotta sui social: "Non ne posso più, mio marito viene attaccato per accuse false e io vengo insultata anche mentre faccio la spesa"

09 novembre 2019 18:22

"I tuoi soldi mettiteli nel..." Allan esplode contro De Laurentiis nello spogliatoio del Napoli. Il racconto

07 novembre 2019 14:36

Giuffredi: "Veretout? Il Napoli è stata la prima società a cercarlo, poi le strategie sono cambiate"

10 ottobre 2019 21:34

La sconfitta di Firenze spezza il record al Napoli, non perdeva in trasferta da 30 partite

02 maggio 2018 10:28

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