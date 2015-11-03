Notizie Allan Fiorentina

Martorelli. "Chiesa? Nessuno può dare a Commisso 70 milioni. Spalletti darebbe una forte impronta"
16 luglio 2020 21:00
Paganini: "Bonaventura, Napoli e Fiorentina su di lui. Azzurri vogliono anche Castrovilli.."
25 marzo 2020 19:23
La Fiorentina ha rotto ancor di più lo spogliatoio del Napoli, Allan ripreso dai compagni, e lui si dice infortunato
21 gennaio 2020 14:53
Moviola CorSport, rimangono tanti dubbi sulla mano in area di Allan
19 gennaio 2020 10:53
Moviola Gazzetta, giusto non concedere il rigore su mani di Allan. Per Demme c'era il secondo giallo, graziato
19 gennaio 2020 10:42
Corriere del Mezzogiorno: le compagne dei calciatori in fuga da Napoli dopo gli ultimi furti
12 novembre 2019 13:16
Ancora tensione a Napoli, danneggiata l'auto della moglie del polacco Zielinsky a Varcaturo
11 novembre 2019 11:07
Lady Allan sbotta sui social: "Non ne posso più, mio marito viene attaccato per accuse false e io vengo insultata anche mentre faccio la spesa"
09 novembre 2019 18:22
"I tuoi soldi mettiteli nel..." Allan esplode contro De Laurentiis nello spogliatoio del Napoli. Il racconto
07 novembre 2019 14:36
Giuffredi: "Veretout? Il Napoli è stata la prima società a cercarlo, poi le strategie sono cambiate"
10 ottobre 2019 21:34
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