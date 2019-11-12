Corriere del Mezzogiorno: le compagne dei calciatori in fuga da Napoli dopo gli ultimi furti

Clima sempre più teso a Napoli: la procura apre un'inchiesta, le compagne dei calciatori in fuga.

Il Corriere del Mezzogiorno di oggi racconta di come gli ultimi furti subiti dai calciatori del Napoli abbiano spaventato tanto le loro compagne, che ora sono in fuga dal capoluogo della Campania. Il giornale in questione fa 3 esempi in particolare: la moglie di Allan vuole andare a vivere in hotel, quella di Insigne è tornata a Frattamaggiore e quella di Zielinski in Polonia.

I furti intanto avrebbero portato la procura di Napoli ad aprire un’inchiesta su possibili vendette nei riguardi dei calciatori azzurri, dopo l'ammutinamento post Salisburgo.