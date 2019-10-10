Giuffredi: "Veretout? Il Napoli è stata la prima società a cercarlo, poi le strategie sono cambiate"

Mario Giuffredi, l'agente dei due ex calciatore della Fiorentina Biraghi e Jordan Veretout ha parlato a TMW Radio dei suoi assistiti: "Biraghi è in una squadra con un grande allenatore, deve farsi tro...

Mario Giuffredi, l'agente dei due ex calciatore della Fiorentina Biraghi e Jordan Veretout ha parlato a TMW Radio dei suoi assistiti: "Biraghi è in una squadra con un grande allenatore, deve farsi trovare pronto a ogni chiamata e dare il massimo. Sta lavorando bene, non fallirà. Veretout? È felicissimo di essere alla Roma, non poteva fare la scelta migliore. Poi le scelte si discutono a fine stagione però ad oggi è molto contento, le somme le tireremo alla fine. Il Napoli è stata la prima squadra a cercarlo, ma le strategie possono anche cambiare. Penso alla mancata partenza di Allan. Anche se secondo me il Napoli aveva bisogno di un giocatore come Veretout, non ha un calciatore con queste caratteristiche".