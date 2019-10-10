Labaro Viola

Giuffredi: "Veretout? Il Napoli è stata la prima società a cercarlo, poi le strategie sono cambiate"

Mario Giuffredi, l'agente dei due ex calciatore della Fiorentina Biraghi e Jordan Veretout ha parlato a TMW Radio dei suoi assistiti: "Biraghi è in una squadra con un grande allenatore, deve farsi tro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2019 21:34
Giuffredi: "Veretout? Il Napoli è stata la prima società a cercarlo, poi le strategie sono cambiate" -
News
Roma
Veretout
Biraghi
Giuffredi
Allan
Calciomercato Napoli
Condividi

Mario Giuffredi, l'agente dei due ex calciatore della Fiorentina Biraghi e Jordan Veretout ha parlato a TMW Radio dei suoi assistiti: "Biraghi è in una squadra con un grande allenatore, deve farsi trovare pronto a ogni chiamata e dare il massimo. Sta lavorando bene, non fallirà. Veretout? È felicissimo di essere alla Roma, non poteva fare la scelta migliore. Poi le scelte si discutono a fine stagione però ad oggi è molto contento, le somme le tireremo alla fine. Il Napoli è stata la prima squadra a cercarlo, ma le strategie possono anche cambiare. Penso alla mancata partenza di Allan. Anche se secondo me il Napoli aveva bisogno di un giocatore come Veretout, non ha un calciatore con queste caratteristiche".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok