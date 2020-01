Ecco la moviola del Corriere dello Sport: “Episodio molto controverso sullo 0-0: colpo di testa di Luperto in area a liberare, davanti a lui Allan salta, ha il braccio destro altissimo, ricadendo il braccio si abbassa colpisce il pallone. Ad accorgersene solo Cutrone, a lui sarebbe arrivato il colpo di testa di Luperto. Pasqua fa proseguire, Fabbri al VAR lo chiama alla revisione. Il tocco c’è, il braccio è alto e in posizione innaturale, vero anche che è semigirato e il pallone arriva quasi inaspettato Pasqua all’OFR lo valuta non punibile, ma…