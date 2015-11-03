Notizie Pasqua Fiorentina

Svelato l’orario di Fiorentina - Verona del fine settimana di Pasqua: si giocherà sabato 4 aprile
06 marzo 2026 14:56
Baldini contro le partite a Pasqua: "Non c'è rispetto per la religione, siamo una società alla deriva"
20 aprile 2025 19:18
Quasi tutti i giocatori della Fiorentina insieme per Pasqua con mogli e figli. Assenti in 8. Ecco la foto
01 aprile 2024 00:31
Rosati si fa la sua pagella: "Porta pace e serenità nello spogliatoio come uomo di Pasqua"
17 aprile 2022 17:16
Siparietto tra Pasqua e la panchina viola per il presunto fallo di mano: "E' quattro minuti che protesti"
05 febbraio 2021 21:58
La redazione di Labaroviola augura una felice pasqua a tutti lettori
12 aprile 2020 00:51
Ulivieri: "Se dopo Pasqua si torna nelle fabbriche, perchè il calcio non dovrebbe ripartire?"
03 aprile 2020 12:19
Moviola Gazzetta, manca il rosso a Zapata, Mariani lo grazia. E non giudica da rosso Castrovilli
09 febbraio 2020 13:08
Pasqua resta a casa per questa giornata di campionato. Fermato dopo Juventus-Fiorentina
06 febbraio 2020 13:20
Dal vaffa di Antognoni alla rabbia di Pradè, ecco perchè la Fiorentina pagherà delle salate multe
06 febbraio 2020 13:17
Solo parole grosse in Juve-Fiorentina, nessuna minaccia: ecco il retroscena tra Pasqua-Antognoni-Pradè-Barone
06 febbraio 2020 11:17
Amoruso: "Nicchi è ora che va a casa. Commisso? Se ripete le cose tante volte rischia di passare nel torto"
05 febbraio 2020 23:50
Valcareggi: "Perchè Nicchi non rimanda Pasqua in Fiorentina-Atalanta? Commisso giustamente arrabbiato"
05 febbraio 2020 12:54
Bergonzi, ex arbitro: "Il secondo rigore non l'avrei fischiato. Commisso? Ha sbagliato, ne risponderà"
03 febbraio 2020 21:13
Bonolis: "Sul secondo rigore dato alla Juve dopo averlo rivisto al Var vuol dire che Pasqua glielo voleva proprio dare"
03 febbraio 2020 19:56
L'arbitro Pasqua non diede rigore alla Fiorentina per la mano di Allan, alla Juventus invece non ha avuto dubbi
03 febbraio 2020 17:00
Zazzaroni: "Il merito della Juve non viene riconosciuto. Pasqua? Non andava designato. Commisso..."
03 febbraio 2020 13:53
Nazione: per la Juventus è sempre Pasqua. L’arbitro direziona la gara...
03 febbraio 2020 09:43
Moviola Gazzetta, ok il primo rigore assegnato, il secondo è più che dubbio
03 febbraio 2020 09:39
Feltri ironizza su Pasqua: "Doveva distribuire cioccolatini ai bianconeri per ingraziarseli del tutto"
03 febbraio 2020 08:05
Domenica alle 12.30 Juventus-Fiorentina sarà diretta da Pasqua. Al Var ci sarà Calvarese
30 gennaio 2020 12:14
Moviola CorSport, rimangono tanti dubbi sulla mano in area di Allan
19 gennaio 2020 10:53
Moviola Gazzetta, giusto non concedere il rigore su mani di Allan. Per Demme c'era il secondo giallo, graziato
19 gennaio 2020 10:42
Napoli-Fiorentina sarà diretta dall'emergente Pasqua. Al Var ci sarà Fabbri
17 gennaio 2020 11:11
Moviola Gazzetta, manca un rigore alla Fiorentina per mano di Djidji. Anche il Torino protesta giustamente...
01 aprile 2019 14:32
Frosinone-Fiorentina: domani alle 20.30 arbitrerà Pasqua
08 novembre 2018 12:31
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