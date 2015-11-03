Labaro Viola

Notizie Pasqua Fiorentina

Svelato l’orario di Fiorentina - Verona del fine settimana di Pasqua: si giocherà sabato 4 aprile

06 marzo 2026 14:56

Baldini contro le partite a Pasqua: "Non c'è rispetto per la religione, siamo una società alla deriva"

20 aprile 2025 19:18

Quasi tutti i giocatori della Fiorentina insieme per Pasqua con mogli e figli. Assenti in 8. Ecco la foto

01 aprile 2024 00:31

Rosati si fa la sua pagella: "Porta pace e serenità nello spogliatoio come uomo di Pasqua"

17 aprile 2022 17:16

Siparietto tra Pasqua e la panchina viola per il presunto fallo di mano: "E' quattro minuti che protesti"

05 febbraio 2021 21:58

La redazione di Labaroviola augura una felice pasqua a tutti lettori

12 aprile 2020 00:51

Ulivieri: "Se dopo Pasqua si torna nelle fabbriche, perchè il calcio non dovrebbe ripartire?"

03 aprile 2020 12:19

Moviola Gazzetta, manca il rosso a Zapata, Mariani lo grazia. E non giudica da rosso Castrovilli

09 febbraio 2020 13:08

Pasqua resta a casa per questa giornata di campionato. Fermato dopo Juventus-Fiorentina

06 febbraio 2020 13:20

Dal vaffa di Antognoni alla rabbia di Pradè, ecco perchè la Fiorentina pagherà delle salate multe

06 febbraio 2020 13:17

Solo parole grosse in Juve-Fiorentina, nessuna minaccia: ecco il retroscena tra Pasqua-Antognoni-Pradè-Barone

06 febbraio 2020 11:17

Amoruso: "Nicchi è ora che va a casa. Commisso? Se ripete le cose tante volte rischia di passare nel torto"

05 febbraio 2020 23:50

Valcareggi: "Perchè Nicchi non rimanda Pasqua in Fiorentina-Atalanta? Commisso giustamente arrabbiato"

05 febbraio 2020 12:54

Bergonzi, ex arbitro: "Il secondo rigore non l'avrei fischiato. Commisso? Ha sbagliato, ne risponderà"

03 febbraio 2020 21:13

Bonolis: "Sul secondo rigore dato alla Juve dopo averlo rivisto al Var vuol dire che Pasqua glielo voleva proprio dare"

03 febbraio 2020 19:56

L'arbitro Pasqua non diede rigore alla Fiorentina per la mano di Allan, alla Juventus invece non ha avuto dubbi

03 febbraio 2020 17:00

Zazzaroni: "Il merito della Juve non viene riconosciuto. Pasqua? Non andava designato. Commisso..."

03 febbraio 2020 13:53

Nazione: per la Juventus è sempre Pasqua. L’arbitro direziona la gara...

03 febbraio 2020 09:43

Moviola Gazzetta, ok il primo rigore assegnato, il secondo è più che dubbio

03 febbraio 2020 09:39

Feltri ironizza su Pasqua: "Doveva distribuire cioccolatini ai bianconeri per ingraziarseli del tutto"

03 febbraio 2020 08:05

Domenica alle 12.30 Juventus-Fiorentina sarà diretta da Pasqua. Al Var ci sarà Calvarese

30 gennaio 2020 12:14

Moviola CorSport, rimangono tanti dubbi sulla mano in area di Allan

19 gennaio 2020 10:53

Moviola Gazzetta, giusto non concedere il rigore su mani di Allan. Per Demme c'era il secondo giallo, graziato

19 gennaio 2020 10:42

Napoli-Fiorentina sarà diretta dall'emergente Pasqua. Al Var ci sarà Fabbri

17 gennaio 2020 11:11

Moviola Gazzetta, manca un rigore alla Fiorentina per mano di Djidji. Anche il Torino protesta giustamente...

01 aprile 2019 14:32

Frosinone-Fiorentina: domani alle 20.30 arbitrerà Pasqua

08 novembre 2018 12:31

Archivio

Esplora l'archivio di Pasqua

Sett. 10
Sett. 16
Sett. 13
Sett. 15
Sett. 5
Sett. 15 Sett. 14 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 3
Sett. 14
Sett. 45