Siparietto tra Pasqua e la panchina viola per il presunto fallo di mano: “E’ quattro minuti che protesti”

Minuto 10′ al Franchi: proteste dalla panchina della Fiorentina per un presunto fallo di mano su una conclusione gigliata sul quale il VAR e La Penna in presa diretta non sono intervenute. Tante le proteste dalla panchina gigliata con Pasqua, il quarto uomo, che avvicinandosi esclama: “E’ quattro minuti che protestate, per cosa!? Per cosa!?” Polemica che si esaurisci con qualche gestualità di troppo ed il quarto uomo che riprende la sua zona di competenza senza prendere alcun provvedimento disciplinare.

Gabriele Caldieron

Secondo tempo: la Fiorentina passa a due punte, dentro Kouame fuori Borja Valero