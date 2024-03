Quasi tutti i giocatori della Fiorentina insieme per Pasqua con mogli e figli. Assenti in 8. Ecco la foto

Molti dei giocatori della Fiorentina hanno passato insieme la giornata di Pasqua, per la precisione ben 14, tutti insieme in una villa, presenti fidanzate, mogli e figli dei giocatori viola. Non tutti erano presenti, come si vede dalla foto mancano Nico Gonzalez, Ikonè, Beltran, Nzola, Maxime Lopez, Kouamè, Barak, Bonaventura. Oltre ai giovanissimi Comuzzo, Vannucchi e Martinelli. La squadra ha svolto l’allenamento in mattinata in vista dell’andata della semifinale contro l’Atalanta di Gasperini in programma mercoledì sera allo stadio Franchi e poi sono stati liberi per pranzo. Ecco la foto di gruppo