Ecco alcune delle parole rilasciate a La Nazione dal presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri: “Siamo dei privilegiati, dobbiamo essere d’esempio. Dopo Pasqua potrebbe ripartire qualcosa, se i lavoratori torneranno in fabbrica, davvero il calcio non sarebbe in grado di tornare a muoversi? Penso proprio di sì, se qualcuno tornerà a lavorare noi abbiamo l’obbligo di mandare un messaggio di disponibilità a fare lo stesso”.