Curioso vedere come l’arbitro di Napoli-Fiorentina sia stato lo stesso di Juventus-Fiorentina. Parliamo di Fabrizio Pasqua, fischietto in A dal 2017. In occasione di Napoli-Fiorentina non ha giudicato da rigore il tocco di Allan in piena area mentre a Torino, nella partita contro la Juventus, ha giudicato da rigore il tocco di mano di Pezzella. Sia chiaro, a termini di regolamento il primo rigore dato alla Juventus c’è. Ma fa specie che nel giro di due settimane, lo stesso fischietto, rivedendo al Var praticamente lo stesso episodio, lo abbia giudicato in maniera diametralmente opposta.