Queste le parole dell’ex arbitro Mauro Bergonzi: “Il primo rigore concesso alla Juventus è indiscutibile. Il secondo io al suo posto non l’avrei fischiato perchè Ceccherini ha protetto la marcatura su Betancur, le braccia sono posizionate in modo normale. Pasqua non era ben posizionato ed a visto male ma neanche il Var gli ha fatto cambiare la decisione, prestazione insufficiente la sua. Commisso ha sbagliato facendo quelle dichiarazioni, ne risponderà nel luogo giusto, penso che l’ha fatto per i tifosi viola”.

