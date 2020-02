Non si è fatta attendere la reazione di Vittorio Feltri, direttore di Libero. Il noto simpatizzante viola, ha ironizzato sull’arbitraggio di Juventus-Fiorentina, sollevando grossi dubbi su entrambi i rigori concessi alla Juve.

“Il calcio di rigore per me non c’era ma il tiro di Ronaldo è un gioiello”. Ben diversa, e densa d’ironia, la reazione al secondo penalty: “Altro rigore alla Juventus, altro gioiello di Ronaldo. Ma ora l’arbitro dovrebbe distribuire cioccolatini ai bianconeri per ingraziarseli del tutto”